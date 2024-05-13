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MSI GEFORCE RTX 3050 VENTUS 2X 8G OC
- 販売価格 ：
-
￥12255税込
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商品の詳細
MSIGEFORCERTX3050VENTUS2X8GOC
3ヶ月ほど使用しましたが、綺麗です。
動作に問題ありません。
値下げ交渉はご遠慮ください。
仕様
[基本スペック]
搭載チップNVIDIA/GeForceRTX3050
メモリGDDR6/8GB
CUDAコア数2560
メモリバス128bit
メモリクロック14Gbps
バスインターフェイスPCIExpress4.0x8
解像度8K(7680x4320)
モニタ端子HDMIx1/DisplayPortx3
冷却タイプ空冷
セミファンレス○
最大ディスプレイ接続台数4台
消費電力130W
[その他機能]
4K対応○
補助電源8-pinx1
DirectXDirectX12API
OpenGLOpenGL4.6
3ヶ月ほど使用しましたが、綺麗です。
動作に問題ありません。
値下げ交渉はご遠慮ください。
仕様
[基本スペック]
搭載チップNVIDIA/GeForceRTX3050
メモリGDDR6/8GB
CUDAコア数2560
メモリバス128bit
メモリクロック14Gbps
バスインターフェイスPCIExpress4.0x8
解像度8K(7680x4320)
モニタ端子HDMIx1/DisplayPortx3
冷却タイプ空冷
セミファンレス○
最大ディスプレイ接続台数4台
消費電力130W
[その他機能]
4K対応○
補助電源8-pinx1
DirectXDirectX12API
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商品の説明
MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 8G OC グラフィックスボード VD7986
GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 8G OC| Graphics Card | MSI Global
MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 8G OC ゲーミンググラフィックスカード - 8GB GDDR6X 1807MHz PCI Express Gen 4 x 8 128ビット 3x DP v 1.4a HDMI 2.1 (4K対応)
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