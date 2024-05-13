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Ergotron LX Monitor Arm Aluminum VESA
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商品の詳細
Ergotron45-241-026LXDeskMonitorArm,Aluminum,Upto34Inches(7.1-24.9lbs(3.2-11.3kg)),VESACompliant
エルゴトロン モニター アーム アルミ LXシリーズ VESAタイプ
エルゴトロン モニター アーム アルミ LXシリーズ VESAタイプ
商品の説明
エルゴトロン LX デスク モニターアーム アルミニウム 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 45-241-026
エルゴトロン LX デスク モニターアーム ホワイト/白 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 45-490-216
エルゴトロン LX デスク デュアル ダイレクト モニターアーム 横型 2画面 アルミニウム 25インチ(1.8~10.0kg)まで VESA規格対応 45-489-026
エルゴトロン LX デスク デュアル モニターアーム 横型 2画面 アルミニウム 27インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応 45-245-026
エルゴトロン LX デスク モニターアーム 長身ポール ロングポール アルミニウム 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 45-295-026
Amazon | エルゴトロン LX ウォールマウント 壁掛け モニターアーム ...
エルゴトロン LX デスク モニターアーム 長身ポール ロング ...
Ergotron LX Desk Mount Monitor Arm | Tall Monitor Mount
エルゴトロン LX デスク デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 アルミニウム 24インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応 ノートPC用アクセサリ付属 45-248-026
エルゴトロン LX デスク デュアル モニターアーム 縦/横型 ロングポール 2画面 アルミニウム 40インチ(3.2~10kg/1モニター)まで VESA規格対応 45-549-026
[オプション]Ergotron エルゴトロン LX 追加アーム 45-295-026 45-549-026 対応 (アルミニウム) 97-940-026
LX デスクマウントアーム | エルゴトロン
LX デスクマウントアーム | エルゴトロン
エルゴトロン LX ウォールマウント 壁掛け モニターアーム アルミニウム 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 45-243-026
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