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Carl Zeiss Sonnar 180mm/f2.8 コンタックスマウント

コンタックス

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Carl Zeiss Sonnar 180mm/f2.8 コンタックスマウント
Carl Zeiss Sonnar 180mm/f2.8 コンタックスマウント
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CarlZeissSonnar180mm/f2.8コンタックスマウント

前タマは綺麗です
後ろタマに小さなゴミが入ってます

前後キャップ付

収納フード

さすが、ゾナーの写りは美しいですよ

コンタックスのマニュアルカメラ用

宜しくお願いします

ヤマト運輸で発送しますね

商品の説明

Carl Zeiss Sonnar 180mm/f2.8 コンタックスマウント
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Carl Zeiss Sonnar 180mm/f2.8 コンタックスマウント
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