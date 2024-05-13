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Carl Zeiss Sonnar 180mm/f2.8 コンタックスマウント
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商品の詳細
CarlZeissSonnar180mm/f2.8コンタックスマウント
前タマは綺麗です
後ろタマに小さなゴミが入ってます
前後キャップ付
収納フード
さすが、ゾナーの写りは美しいですよ
コンタックスのマニュアルカメラ用
宜しくお願いします
ヤマト運輸で発送しますね
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商品の説明
良品 CONTAX コンタックス Carl Zeiss Sonnar T* 180mm F2.8 MMJ CY ...
CarlZeiss Sonnar 180mm F2.8 MMJ spec
良品 CONTAX コンタックス Carl Zeiss Sonnar T* 180mm F2.8 MMJ CYマウント ヤシコンマウント230907a
良品 CONTAX コンタックス Carl Zeiss Sonnar T* 180mm F2.8 MMJ CYマウント ヤシコンマウント230907a
良品 CONTAX コンタックス Carl Zeiss Sonnar T* 180mm F2.8 MMJ CY ...
Products :: Zeiss :: Lens :: Olympia Sonnar 180mm f2.8 (Contax)
良品 CONTAX コンタックス Carl Zeiss Sonnar T* 180mm F2.8 MMJ CY ...
良品 CONTAX コンタックス Carl Zeiss Sonnar T* 180mm F2.8 MMJ CY ...
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美品 CONTAX コンタックス Carl Zeiss Sonnar T* 85mm F2.8 MMG CYマウント ヤシコンマウント 単焦点レンズ 230617s
A良品】コンタックス Contax Carl Zeiss Sonnar T* 180mm f/2.8 AEG ...
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