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【美品】P9 ワイヤレスヘッドホン5.0 重低音 軽量 折り畳み可能
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￥1999税込
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商品の詳細
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✒️新品・未使用品
✒️1点限定、早い者勝ち！
✒️即購入大歓迎・深夜の無言購入OK
✒️まとめ買い歓迎、お気軽にコメントOK
✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼
商品仕様
Version:Bliuetooth5.0+EDR
Transmissionrange:≥10M
Standbytime:≤120H
Horn:40mm/impedance:320
Material:ABS
✍商品説明です。よくお読みください。
✅【Bluetooth5テクノロジー】
大口径40mmドライバー採用で音の解像度を高め、豊かな低域からクリアな中高域までバランスの取れた高音質再生を実現。
✅【高い気密性】
イヤーパッド表面は柔らかい合成皮革、内部はポリウレタンクッションを採用。耳を包み込むサイズで、快適な装着性と高い気密性を実現。更に、ヘッドバンドは長さを調節できるので、最適なフィット感でサウンドを楽しめます
耳を塞がない作りであるため長時間の使用でもムレがなく、周囲の音が聞こえることで「ながら聞き」に適しています！
✅【18時間連続再生】
400mAhのバッテリーを内蔵。一回のフル充電で約18時間の連続再生が可能。接続したiOSデバイス（iPhone、iPad、iPodなどApple社の製品）でイヤホン自体のバッテリー残量が確認可能。(※iOS6以上の機器のみ対応)
✅【折りたたみ可能、携帯便利】
折りたたみ式で、持ち運ぶことがすごく便利になって、外出に最適です。
✅【ご購入前にお読み下さい】
ご注文後、ご希望のカラーをメッセージに残してください
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✅【高い気密性】
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耳を塞がない作りであるため長時間の使用でもムレがなく、周囲の音が聞こえることで「ながら聞き」に適しています！
✅【18時間連続再生】
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商品の説明
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P9 Bluetooth ヘッドセット ワイヤレスヘッドホン ステレオ HiFi ヘッドフォン ステレオハイファイイヤホン スポーツ イヤホン USB充電式 ヘッドセット 高安定性 低遅延 密閉型 マイク内蔵 音量制限機能 TF カードをサポート音楽/通話 対応 充電ケーブル付き (レッド)
P9 ヘッドホン ワイヤレスヘッドホン Bluetooth ヘッドホン 無線 オーバーイヤーヘッドホン HiFi ステレオ音 ワイヤレス ヘッドホン 密閉型 低遅延 軽量 HIFI音質 音漏れ防止 内蔵マイク付き 10時間連続再生可能 音量調整/通話/Siriなど簡単操作 快適装着 男女兼用 ...
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