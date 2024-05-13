【MAKOさん用】エプソンEP-882ARプリンター

商品の詳細

4年程前に購入し、比較的順調に使用しておりましたが、使用頻度が少ないためか、使う度にノズルクリーニングするのが手間だったので手放します。



何度か標準機能のクリーニングを実施いただければ普通に使用いただけるとは思いますが、一応ジャンク品扱いとしています。

その旨ご理解いただける方、もしくは部品取りの方ご検討よろしくお願い致します。



付属品:

本体、電源コード





EPSONEP-882AR



CART.SYST.INK:SINGLECOLOR

PCプリンタ機能有

USB有無種類:USB2.0

color:RED

イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ

イメージセンサ:CIS

イーサネット有

カセット給紙対応:有

カラー印刷

タッチポイントタイプ:1POINTタッチ

ダイレクトプリント機能有無:PictBridge

ディスクレーベルプリント対応有

ビューパネル有

プリント方式:インクジェットプリント

メモリカードスロット有

ワイヤレスLAN有

原稿セットタイプ:固定

対応メディアタイプ:シングルタイプ

接続インタフェイス:USB端子

最大出力用紙サイズ:A4判

自動両面印刷有

複写機能有

複合機能有

電源方式(新):AC式



#セイコーエプソン

#EPSON





種類···プリンタ



ケーブル···ワイヤレス(無線)