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【MAKOさん用】エプソンEP-882ARプリンター

エプソン

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【MAKOさん用】エプソンEP-882ARプリンター
【MAKOさん用】エプソンEP-882ARプリンター
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商品の詳細

4年程前に購入し、比較的順調に使用しておりましたが、使用頻度が少ないためか、使う度にノズルクリーニングするのが手間だったので手放します。

何度か標準機能のクリーニングを実施いただければ普通に使用いただけるとは思いますが、一応ジャンク品扱いとしています。
その旨ご理解いただける方、もしくは部品取りの方ご検討よろしくお願い致します。

付属品:
本体、電源コード


EPSONEP-882AR

CART.SYST.INK:SINGLECOLOR
PCプリンタ機能有
USB有無種類:USB2.0
color:RED
イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ
イメージセンサ:CIS
イーサネット有
カセット給紙対応:有
カラー印刷
タッチポイントタイプ:1POINTタッチ
ダイレクトプリント機能有無:PictBridge
ディスクレーベルプリント対応有
ビューパネル有
プリント方式:インクジェットプリント
メモリカードスロット有
ワイヤレスLAN有
原稿セットタイプ:固定
対応メディアタイプ:シングルタイプ
接続インタフェイス:USB端子
最大出力用紙サイズ:A4判
自動両面印刷有
複写機能有
複合機能有
電源方式(新):AC式

#セイコーエプソン
#EPSON


種類···プリンタ

ケーブル···ワイヤレス(無線)

商品の説明

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