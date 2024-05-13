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Panasonic UN-15CN10-K BLACK
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商品の詳細
PanasonicUN-15CN10-KBLACK
#パナソニック
#Panasonic
音はでますが、画面が映りません。
ジャンク品扱いです。
2021年6月11日購入。
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音はでますが、画面が映りません。
ジャンク品扱いです。
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商品の説明
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