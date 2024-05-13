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STEELSERIES AEROX 3 WIRELESS (2022)
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STEELSERIES AEROX 3 WIRELESS (2022)

スティールシリーズ

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STEELSERIES AEROX 3 WIRELESS (2022)
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商品の詳細

STEELSERIESAEROX3WIRELESSghost

#SteelSeries
#STEELSERIES

使用歴1、2ヶ月


【製品仕様】TRUEMOVEAIRセンサー:18,000CPI、400IPS、加速40G、ポーリングレート:1000Hz/1ms、耐久性:8,000万回クリックの耐久性、IP54規格の防水・防塵性能、ワイヤレス技術:2.4GHzとBluetooth5.0によるデュアル接続、重量:68g、ボタン数:4、バッテリー:連続200時間稼働可能、15分の充電で40時間使用可能、マウスソール:PTFE素材採用
商品の寸法幅×高さ‎12.1x6.7x3.8cm

商品の説明

STEELSERIES AEROX 3 WIRELESS (2022)
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