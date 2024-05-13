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ジャンク EPSON EP-807AW プリンター
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￥2349税込
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商品の詳細
2022年12月ごろまで使用していました。
最後の半年くらいは、毎回調子が悪く、かすれたり、色がおかしかったりで、毎回クリーニングしてやっと使えるという具合でした。
使う頻度も減り、毎回調整するのも負担に感じて、出品します。
電源コード、インクカートリッジは無い状態です(家人が誤って捨ててしまった為)。本体のみとなります。
EPSONEP-807AW
CART.SYST.INK:SINGLECOLOR
PCプリンタ機能有
USB有無種類:USB2.0
color:WHITE
イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ
イメージセンサ:CIS
イーサネット有
カセット給紙対応:有
カラー印刷
タッチポイントタイプ:1POINTタッチ
ダイレクトプリント機能有無:PictBridge
ディスクレーベルプリント対応有
ビューパネル有
プリント方式:インクジェットプリント
メモリカードスロット有
ワイヤレスLAN有
原稿セットタイプ:固定
対応メディアタイプ:マルチタイプ
接続インタフェイス:USB端子
最大出力用紙サイズ:A4判
自動両面印刷有
複写機能有
複合機能有
電源方式(新):AC式
#セイコーエプソン
#EPSON
#EP-807AW プリンター
種類···プリンタ
最後の半年くらいは、毎回調子が悪く、かすれたり、色がおかしかったりで、毎回クリーニングしてやっと使えるという具合でした。
使う頻度も減り、毎回調整するのも負担に感じて、出品します。
電源コード、インクカートリッジは無い状態です(家人が誤って捨ててしまった為)。本体のみとなります。
EPSONEP-807AW
CART.SYST.INK:SINGLECOLOR
PCプリンタ機能有
USB有無種類:USB2.0
color:WHITE
イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ
イメージセンサ:CIS
イーサネット有
カセット給紙対応:有
カラー印刷
タッチポイントタイプ:1POINTタッチ
ダイレクトプリント機能有無:PictBridge
ディスクレーベルプリント対応有
ビューパネル有
プリント方式:インクジェットプリント
メモリカードスロット有
ワイヤレスLAN有
原稿セットタイプ:固定
対応メディアタイプ:マルチタイプ
接続インタフェイス:USB端子
最大出力用紙サイズ:A4判
自動両面印刷有
複写機能有
複合機能有
電源方式(新):AC式
#セイコーエプソン
#EPSON
#EP-807AW プリンター
種類···プリンタ
商品の説明
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