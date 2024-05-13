ジャンク　EPSON EP-807AW プリンター

商品の詳細

2022年12月ごろまで使用していました。

最後の半年くらいは、毎回調子が悪く、かすれたり、色がおかしかったりで、毎回クリーニングしてやっと使えるという具合でした。



使う頻度も減り、毎回調整するのも負担に感じて、出品します。



電源コード、インクカートリッジは無い状態です(家人が誤って捨ててしまった為)。本体のみとなります。



EPSONEP-807AW



CART.SYST.INK:SINGLECOLOR

PCプリンタ機能有

USB有無種類:USB2.0

color:WHITE

イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ

イメージセンサ:CIS

イーサネット有

カセット給紙対応:有

カラー印刷

タッチポイントタイプ:1POINTタッチ

ダイレクトプリント機能有無:PictBridge

ディスクレーベルプリント対応有

ビューパネル有

プリント方式:インクジェットプリント

メモリカードスロット有

ワイヤレスLAN有

原稿セットタイプ:固定

対応メディアタイプ:マルチタイプ

接続インタフェイス:USB端子

最大出力用紙サイズ:A4判

自動両面印刷有

複写機能有

複合機能有

電源方式(新):AC式



#セイコーエプソン

#EPSON

#EP-807AW プリンター



種類···プリンタ