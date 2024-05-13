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交換品 Magic Keyboard JIS iPad Pro 11 Black

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交換品 Magic Keyboard JIS iPad Pro 11 Black
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商品の詳細

交換品未使用MagicKeyboardJIS日本語配列iPadPro11Blackブラックになります。

AppleCareで新品同等品に交換してもらいました。
交換後は未使用でシュリンクも剥がしてません。

iPadPro11インチやiPadAirでも利用可能です。
何かあればコメント等お願いします。

商品の説明

交換品 Magic Keyboard JIS iPad Pro 11 Black-
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