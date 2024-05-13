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交換品 Magic Keyboard JIS iPad Pro 11 Black
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商品の詳細
交換品未使用MagicKeyboardJIS日本語配列iPadPro11Blackブラックになります。
AppleCareで新品同等品に交換してもらいました。
交換後は未使用でシュリンクも剥がしてません。
iPadPro11インチやiPadAirでも利用可能です。
何かあればコメント等お願いします。
AppleCareで新品同等品に交換してもらいました。
交換後は未使用でシュリンクも剥がしてません。
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商品の説明
交換品 Magic Keyboard JIS iPad Pro 11 Black
交換品 Magic Keyboard JIS iPad Pro 11 Black
交換品 Magic Keyboard JIS iPad Pro 11 Black
交換品 Magic Keyboard JIS iPad Pro 11 Black
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