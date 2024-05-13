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ロジクール　RUGGED COMBO 3 for iPad iK1054RE

ロジクール

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ロジクール　RUGGED COMBO 3 for iPad iK1054RE
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商品の詳細

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iPad10.2インチ2021年モデル/2020年モデル/2019年モデル用キーボード一体型ケース
日本語配列

対応機種iPad（第7世代、第8世代、第9世代）
色クラシックブルー

キー構造/デザイン：パンタグラフ
キーピッチ：18mm
キーストローク：1.2mm
接続方式：SmartConnector

商品の説明

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