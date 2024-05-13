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ロジクール RUGGED COMBO 3 for iPad iK1054RE
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商品の詳細
ご覧いただきありがとうございます。
新品未使用品となります。
自宅保管品となりますため、神経質な方はご遠慮ください。
iPad10.2インチ2021年モデル/2020年モデル/2019年モデル用キーボード一体型ケース
日本語配列
対応機種iPad（第7世代、第8世代、第9世代）
色クラシックブルー
キー構造/デザイン：パンタグラフ
キーピッチ：18mm
キーストローク：1.2mm
接続方式：SmartConnector
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商品の説明
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