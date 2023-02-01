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【未使用品】CANON RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM

キヤノン

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商品の詳細

CANONのRFマウント最新ズームレンズRF24-50mmF4.5-6.3ISSTMを出品します。
大手カメラ店で新品同様品を購入しましたが
事情によりマウント変更のため、未使用のうちに出品します。
カメラ店で購入した新古品のため、元箱と保証書はありませんのでご了承ください。

商品の説明

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