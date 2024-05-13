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超美品　Let''s note cf-sv2 office2021 2022年

パナソニック

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超美品　Let''s note cf-sv2 office2021 2022年
超美品　Let''s note cf-sv2 office2021 2022年
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商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。

パナソニックpcを出品いたします。

CF-SV2LD3AC

corei51155G7メモリ-8GB
SSD256GB
Windows11pro64bit
webカメラ
DVDマルチ
バッテリー情報　　100パーセント　
重量　1.029kg
office2021おまけ
再インストール可能

かなり美品です

よろしくお願いします。

画面サイズ···11～12.9インチ

製品年式···2022

CPU種類···Corei5

OS···Windows11

メモリ···8～15GB

SSD容量···256～511GB

商品の説明

超美品　Let''s note cf-sv2 office2021 2022年
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