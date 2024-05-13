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超美品 Let''s note cf-sv2 office2021 2022年
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￥31125税込
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商品の詳細
ご覧いただきありがとうございます。
パナソニックpcを出品いたします。
CF-SV2LD3AC
corei51155G7メモリ-8GB
SSD256GB
Windows11pro64bit
webカメラ
DVDマルチ
バッテリー情報 100パーセント
重量 1.029kg
office2021おまけ
再インストール可能
かなり美品です
よろしくお願いします。
画面サイズ···11～12.9インチ
製品年式···2022
CPU種類···Corei5
OS···Windows11
メモリ···8～15GB
SSD容量···256～511GB
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CPU種類···Corei5
OS···Windows11
メモリ···8～15GB
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商品の説明
超美品 Let''s note cf-sv2 2022年発売 | フリマアプリ ラクマ
超美品 Let''s note cf-sv2 2022年発売
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