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G.SKILL F4-3200C16D-32GTZR 32GB (16GB×2)

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G.SKILL F4-3200C16D-32GTZR 32GB (16GB×2)
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商品の詳細

・商品詳細
製品名：G.SKILLF4-3200C16D-32GTZR32GB(16GB×2)
型番：F4-3200C16D-32GTZR
商品状態：新品、未使用

8月頃にドスパラで購入致しました。
一度も使用せず開封もしておりませんが、自作する機会が無くなった為、出品致します。

⚪︎値下げ不可

《購入の際の注意点》
・お客様都合（イメージと違った、不要になった、注文を間違えた等）での返品・返金は対応致しかねます。
・すり替え防止対策の為、返品・返金は対応致しかねます。

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商品の説明

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F4-3200C16D-32GTZR | 株式会社リンクスインターナショナル

G.SKILL F4-3200C16D-32GTZR 32GB (16GB×2)
F4-3200C16D-32GTZR | 株式会社リンクスインターナショナル

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