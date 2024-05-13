G.SKILL F4-3200C16D-32GTZR 32GB (16GB×2)

商品の詳細

・商品詳細

製品名：G.SKILLF4-3200C16D-32GTZR32GB(16GB×2)

型番：F4-3200C16D-32GTZR

商品状態：新品、未使用



8月頃にドスパラで購入致しました。

一度も使用せず開封もしておりませんが、自作する機会が無くなった為、出品致します。



⚪︎値下げ不可



《購入の際の注意点》

・お客様都合（イメージと違った、不要になった、注文を間違えた等）での返品・返金は対応致しかねます。

・すり替え防止対策の為、返品・返金は対応致しかねます。



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