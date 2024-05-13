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Apple【純正】Magic Keyboard (日本語配列) MLA22J/A
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￥2304税込
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商品の詳細
開封後、動作確認のみの使用となります。
箱の左上端にほんの少し凹みがあります。
付属品は完備しております。
種類···キーボード
ケーブル···ワイヤレス(無線)
箱の左上端にほんの少し凹みがあります。
付属品は完備しております。
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商品の説明
Apple アップル 純正 Magic Keyboard(JIS) マジックキーボード ...
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Apple Magic Keyboard (JIS) MLA22J/A - PC周辺機器
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