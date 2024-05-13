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東芝 1SS383 (T5RSONY1,F) 3000個 ショットキダイオード
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商品の詳細
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#1SS383#東芝#T5RSONY1,F#ショットキバリアダイオード
東芝,整流ダイオード,絶縁型,100mA,45V表面実装,4-PinSOT-343ショットキー
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商品の説明
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