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WD RED ウエスタンデジタル 内蔵 HDD 8TB 3.5インチ
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￥9225税込
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商品の詳細
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商品モデル番号WD8003FFBX
Brandウエスタンデジタル(WesternDigital)
メーカーウエスタンデジタル(WesternDigital)
シリーズWDRedPro
製品サイズ14.71x10.16x2.62cm;680g
電池1リチウムイオン電池
デジタルストレージ容量8TB
ハードディスクインターフェイスSerialATA
接続技術SATA
ブランドウエスタンデジタル(WesternDigital)
ハードディスクフォームファクタ3.5インチ
ハードディスクの説明メカニカルハードデイスク
3.5インチHDD(SerialATA)
容量:8TB
キャッシュ:256MB
6Gbps
中規模から大規模NAS環境向けに作られた最大24ベイのWDReｄProドライブ
商品モデル番号WD8003FFBX
Brandウエスタンデジタル(WesternDigital)
メーカーウエスタンデジタル(WesternDigital)
シリーズWDRedPro
製品サイズ14.71x10.16x2.62cm;680g
電池1リチウムイオン電池
デジタルストレージ容量8TB
ハードディスクインターフェイスSerialATA
接続技術SATA
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ハードディスクフォームファクタ3.5インチ
ハードディスクの説明メカニカルハードデイスク
3.5インチHDD(SerialATA)
容量:8TB
キャッシュ:256MB
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商品の説明
WD RED ウエスタンデジタル 内蔵 HDD 8TB 3.5インチ
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