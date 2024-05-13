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WD RED ウエスタンデジタル 内蔵 HDD 8TB 3.5インチ

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WD RED ウエスタンデジタル 内蔵 HDD 8TB 3.5インチ
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商品の詳細

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商品モデル番号‎WD8003FFBX

Brand‎ウエスタンデジタル(WesternDigital)
メーカー‎ウエスタンデジタル(WesternDigital)
シリーズ‎WDRedPro
製品サイズ‎14.71x10.16x2.62cm;680g
電池‎1リチウムイオン電池

デジタルストレージ容量8TB
ハードディスクインターフェイスSerialATA
接続技術SATA
ブランドウエスタンデジタル(WesternDigital)
ハードディスクフォームファクタ3.5インチ
ハードディスクの説明メカニカルハードデイスク
3.5インチHDD(SerialATA)
容量:8TB
キャッシュ:256MB
6Gbps
中規模から大規模NAS環境向けに作られた最大24ベイのWDReｄProドライブ

商品の説明

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