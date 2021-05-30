美品　canon ef70-300mm f4-5.6 is ii usm

商品の詳細

2021年9月に新品で購入しました。

開封した時にケンコーのMCPROTECTORNEOを装着しているのでレンズの状態は良いと思います。

使用頻度も低く某テーマパークで数回使っただけで使用感は少ないです。

レンズケースもお付けします。

CANON純正レンズフード ET-74Bもセットです。



即購入可能です。

よろしくお願い申し上げます。



マウント···キヤノンEFマウント系



焦点距離(ワイド側)···70mm～150mm未満

焦点距離(テレ側)···200mm～300mm未満

開放F値···4.0～5.5未満