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美品 canon ef70-300mm f4-5.6 is ii usm
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商品の詳細
2021年9月に新品で購入しました。
開封した時にケンコーのMCPROTECTORNEOを装着しているのでレンズの状態は良いと思います。
使用頻度も低く某テーマパークで数回使っただけで使用感は少ないです。
レンズケースもお付けします。
CANON純正レンズフード ET-74Bもセットです。
即購入可能です。
よろしくお願い申し上げます。
マウント···キヤノンEFマウント系
焦点距離(ワイド側)···70mm～150mm未満
焦点距離(テレ側)···200mm～300mm未満
開放F値···4.0～5.5未満
開封した時にケンコーのMCPROTECTORNEOを装着しているのでレンズの状態は良いと思います。
使用頻度も低く某テーマパークで数回使っただけで使用感は少ないです。
レンズケースもお付けします。
CANON純正レンズフード ET-74Bもセットです。
即購入可能です。
よろしくお願い申し上げます。
マウント···キヤノンEFマウント系
焦点距離(ワイド側)···70mm～150mm未満
焦点距離(テレ側)···200mm～300mm未満
開放F値···4.0～5.5未満
商品の説明
Canon 望遠ズームレンズ EFレンズ EF70-300mm F4-5.6 IS II USMフルサイズ対応 EF70-300IS2U
(新品)Canon (キヤノン) EF70-300mm F4-5.6 IS II USM（商品ID：4549292037708）詳細ページ | デジタルカメラ、ミラーレスカメラ、交換レンズの総合サイト｜マップカメラ
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