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美品　canon ef70-300mm f4-5.6 is ii usm

キヤノン

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商品の詳細

2021年9月に新品で購入しました。
開封した時にケンコーのMCPROTECTORNEOを装着しているのでレンズの状態は良いと思います。
使用頻度も低く某テーマパークで数回使っただけで使用感は少ないです。
レンズケースもお付けします。
CANON純正レンズフード　ET-74Bもセットです。

即購入可能です。
よろしくお願い申し上げます。

マウント···キヤノンEFマウント系

焦点距離(ワイド側)···70mm～150mm未満
焦点距離(テレ側)···200mm～300mm未満
開放F値···4.0～5.5未満

商品の説明

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