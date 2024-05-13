Magic Keyboard

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商品の詳細

購入日2001年3月頃

MXQT2J/A


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11インチiPadPro（第4世代）およびiPadAir（第5世代）用のMagicKeyboardです。このキーボードは、iPadOSでの作業方法を広げるトラックパッド、パススルー充電ができます。

商品の説明

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