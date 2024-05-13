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Magic Keyboard
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商品の詳細
購入日2001年3月頃
MXQT2J/A
詳しくは写真でご確認お願いします。
11インチiPadPro（第4世代）およびiPadAir（第5世代）用のMagicKeyboardです。このキーボードは、iPadOSでの作業方法を広げるトラックパッド、パススルー充電ができます。
MXQT2J/A
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11インチiPadPro（第4世代）およびiPadAir（第5世代）用のMagicKeyboardです。このキーボードは、iPadOSでの作業方法を広げるトラックパッド、パススルー充電ができます。
商品の説明
Magic Keyboard
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