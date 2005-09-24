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Microsoft 9WI-00018 Surface LaptopStudio
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商品の詳細
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【仕様】
SurfaceLaptopStudioプラチナ［9WI-00018］
ブランド：マイクロソフトSurfaceSurfaceLaptop
画面サイズ：14.4型
OS種類：Windows11Home
Officeソフト：MicrosoftOffice
メモリ容量（GB）：16.0GB
重量（kg）：1.7429kg
駆動時間：19.0時間
ノートパソコン特徴：2in1タッチパネル対応
CPU種類：Corei5
CPUコア数：4.0つ
GPUタイプ：CPU内蔵GPU
入出力端子：USBType-C端子USBType-A端子マイク入力端子オーディオ出力端子
画面サイズ···13～14.4インチ
CPU種類···Corei5
商品の説明
マイクロソフト Surface Laptop Studio 9WI-00018 価格比較 - 価格.com
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Surface Laptop Studio プラチナ [14.4型 /Windows11 Home /intel Core i5 /メモリ：16GB /SSD：512GB] 9WI-00018 【在庫限り】
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