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Microsoft 9WI-00018 Surface LaptopStudio

マイクロソフト

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Microsoft 9WI-00018 Surface LaptopStudio
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【仕様】
SurfaceLaptopStudioプラチナ［9WI-00018］
ブランド：マイクロソフトSurfaceSurfaceLaptop
画面サイズ：14.4型
OS種類：Windows11Home
Officeソフト：MicrosoftOffice
メモリ容量（GB）：16.0GB
重量（kg）：1.7429kg
駆動時間：19.0時間
ノートパソコン特徴：2in1タッチパネル対応
CPU種類：Corei5
CPUコア数：4.0つ
GPUタイプ：CPU内蔵GPU
入出力端子：USBType-C端子USBType-A端子マイク入力端子オーディオ出力端子

画面サイズ···13～14.4インチ

CPU種類···Corei5

商品の説明

Microsoft 9WI-00018 Surface LaptopStudio
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