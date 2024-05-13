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Fitbit INSPIRE 3
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商品の詳細
FitbitINSPIRE3MIDNIGHTZENBLACK
#Fitbit
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1週間使用しましたが、他にも同じようなものを持っている為出品します(^^)
中箱の角が破れている状態ですが、本体機器は全て揃っていて綺麗です！
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中箱の角が破れている状態ですが、本体機器は全て揃っていて綺麗です！
商品の説明
Fitbit Inspire 3 | 健康管理トラッカー
Fitbit Inspire 3 フィットネストラッカーMidnight Zen/Black[最大10日間のバッテリーライフ/心拍計][日本正規品]
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