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フェローズ　シュレッダー　450MCs

フェローズ

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フェローズ　シュレッダー　450MCs
フェローズ　シュレッダー　450MCs
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商品の詳細

使用回数はA4用紙20枚程度です。
目立った傷はありませんが、気にする人は御遠慮ください。
箱付きですが、箱の上部が破れありです。
説明書と、メンテオイルと、ゴミ袋付きです。

■商品サイズ
幅　：35.5センチ
奥行：26.5センチ
高さ：58センチ
質量：14kg

■商品仕様
細断形状：マイクロカット2×8mm
最大細断枚数：50Hz：8枚/60Hz：7枚
定格細断枚数：50Hz：6枚/60Hz：5枚
消費電力：330W
投入幅：225mm
ダストボックス容量：18リットル
細断速度：50Hz：2.1m/60Hz：2.5m
ゴミ袋サイズ（市販品）：30リットル以上

商品の説明

フェローズ　シュレッダー　450MCs
【生産終了】450MCs プロフェッショナルシュレッダー
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