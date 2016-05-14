(値下げ)オリンパス１４〜５４ｍｍf2.8/3.5+40〜150mmｆ4/5.6

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オリンパス

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商品の詳細

ガラスにカビや傷はありません
おまけ:フィルタ　５８ｍｍ
マウントコンバート　　:フォーサーズtoマイクロフォーサーズ
写真にあるものがすべて発送されます

焦点距離(テレ側)...１４mm～５４mm未満

開放F値...２.８～３.５未満

焦点距離(テレ側)...４０mm〜150mm未満

開放F値...4.0～5.6未満

マウント...フォーサーズマウント系

商品の説明

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