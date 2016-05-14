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(値下げ)オリンパス１４〜５４ｍｍf2.8/3.5+40〜150mmｆ4/5.6
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商品の詳細
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おまけ:フィルタ ５８ｍｍ
マウントコンバート :フォーサーズtoマイクロフォーサーズ
写真にあるものがすべて発送されます
焦点距離(テレ側)...１４mm～５４mm未満
開放F値...２.８～３.５未満
焦点距離(テレ側)...４０mm〜150mm未満
開放F値...4.0～5.6未満
マウント...フォーサーズマウント系
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商品の説明
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