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DJI Mini 2 インテリジェント フライトバッテリー (1065 mAh)

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DJI Mini 2 インテリジェント フライトバッテリー (1065 mAh)
DJI Mini 2 インテリジェント フライトバッテリー (1065 mAh)
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商品の詳細

2pcs

JAN6941565906502
型番CP.MA.00000330.01
互換性DJIMini2（日本版）
モデルBWX161-1065-7.6
定格容量1065mAh
バッテリータイプLiPo2S
定格電圧7.6V
最大充電電圧8.7V
充電温度5℃～40℃
最大充電電力18W
製品構成DJIMini2インテリジェントフライトバッテリー(1065mAh)×1
製造元DJIJAPAN株式会社

商品の説明

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