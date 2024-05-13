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LIANLI Q58-4-WHITE PCIe 4.0対応ケーブル付属モデル
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商品の詳細
LIANLIMini-ITXPCケースQ58-4-WHITEPCIe4.0対応ライザーケーブル付属モデル
ライザーケーブル付属
相性問題に関しては必ずご自身でご対応お願い致します。
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商品の説明
LIANLI Q58-W-4 ホワイト Mini-ITX PCケース 3スロットサイズの大型GPU搭載可能 PCIe 4.0対応ライザーケーブル付属 SFX電源/ATX電源搭載可能 LED/FAN HUB付属 Q58-4-WHITE 日本正規代理店品
LIAN LI Q58-4-White｜WEST
LIANLI Q58-W-4 ホワイト Mini-ITX PCケース 3スロットサイズの大型GPU搭載可能 PCIe 4.0対応ライザーケーブル付属 SFX電源/ATX電源搭載可能 LED/FAN HUB付属 Q58-4-WHITE 日本正規代理店品
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