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キヤノンCanon EF 75-300mm F4-5.6
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￥3360税込
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商品の詳細
ご覧いただき、誠にありがとうございます。
CanonEF75-300mmF4-5.6は
大迫力の望遠ズームレンズです。
イベントやスポーツ観戦、運動会などで、
近くに寄れない時に大活躍します。
行楽や趣味の撮影にぜひどうぞ。
【動作】
各種動作は問題ありません。
AF動作確認済みです。
【外観】
わずかなスレ、小キズはありますが、
撮影には問題ございません。
【光学】
※レンズにカビ・くもりがあります。
※上記をご了承の上、ご購入ください。
【同梱品】
・レンズCanonEF75-300mmF4-5.6
・フロントキャップ
※リアキャップは付属しません。
☆ミラーレスや一眼レフカメラには
スマートフォンにはない
写真の色合いや雰囲気・味わいがあり、
日常が変わって見えてくると思います☆
☆最後までご覧いただき、誠にありがとうございます☆
⭐️カメラ関連商品を多数出品中⭐️
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#CameraShopスマネコ@
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管理No.581、M47
CanonEF75-300mmF4-5.6は
大迫力の望遠ズームレンズです。
イベントやスポーツ観戦、運動会などで、
近くに寄れない時に大活躍します。
行楽や趣味の撮影にぜひどうぞ。
【動作】
各種動作は問題ありません。
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【外観】
わずかなスレ、小キズはありますが、
撮影には問題ございません。
【光学】
※レンズにカビ・くもりがあります。
※上記をご了承の上、ご購入ください。
【同梱品】
・レンズCanonEF75-300mmF4-5.6
・フロントキャップ
※リアキャップは付属しません。
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管理No.581、M47
商品の説明
EF75-300mm F4-5.6 USM - キヤノンカメラミュージアム
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