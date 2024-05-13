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キヤノンCanon EF 75-300mm F4-5.6

キヤノン

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キヤノンCanon EF 75-300mm F4-5.6
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商品の詳細

ご覧いただき、誠にありがとうございます。

CanonEF75-300mmF4-5.6は
大迫力の望遠ズームレンズです。

イベントやスポーツ観戦、運動会などで、
近くに寄れない時に大活躍します。
行楽や趣味の撮影にぜひどうぞ。


【動作】
各種動作は問題ありません。
AF動作確認済みです。

【外観】
わずかなスレ、小キズはありますが、
撮影には問題ございません。

【光学】
※レンズにカビ・くもりがあります。

※上記をご了承の上、ご購入ください。

【同梱品】
・レンズCanonEF75-300mmF4-5.6
・フロントキャップ

※リアキャップは付属しません。


☆ミラーレスや一眼レフカメラには
スマートフォンにはない
写真の色合いや雰囲気・味わいがあり、
日常が変わって見えてくると思います☆

☆最後までご覧いただき、誠にありがとうございます☆


⭐️カメラ関連商品を多数出品中⭐️
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管理No.581、M47

商品の説明

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