キヤノンCanon EF 75-300mm F4-5.6

商品の詳細

ご覧いただき、誠にありがとうございます。



CanonEF75-300mmF4-5.6は

大迫力の望遠ズームレンズです。



イベントやスポーツ観戦、運動会などで、

近くに寄れない時に大活躍します。

行楽や趣味の撮影にぜひどうぞ。





【動作】

各種動作は問題ありません。

AF動作確認済みです。



【外観】

わずかなスレ、小キズはありますが、

撮影には問題ございません。



【光学】

※レンズにカビ・くもりがあります。



※上記をご了承の上、ご購入ください。



【同梱品】

・レンズCanonEF75-300mmF4-5.6

・フロントキャップ



※リアキャップは付属しません。





☆ミラーレスや一眼レフカメラには

スマートフォンにはない

写真の色合いや雰囲気・味わいがあり、

日常が変わって見えてくると思います☆



☆最後までご覧いただき、誠にありがとうございます☆





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