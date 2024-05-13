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Razer VIPER ULTIMATE

レイザー

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商品の詳細

RazerVIPERULTIMATE

別のマウスを買ったので、出品します。

●状態：
9ヶ月ほど使用。使用頻度が多くなかったため比較的綺麗かと思います。充電ドック等付属品は全てついてます。
動作確認済み・消毒済み
●その他、注意事項：
こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。


USB有無種類:USB2.0
color:BLACK
コードタイプ:ワイヤレス
スクロールタイプ:2−WAY
ホイール有
マウスタイプ:MOUSE
読み取り方式:光学式

#Razer

種類···マウス

シリーズ···RazerViperUltimate
ケーブル···ワイヤレス(無線)

商品の説明

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