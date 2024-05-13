Razer VIPER ULTIMATE

商品の詳細

RazerVIPERULTIMATE



別のマウスを買ったので、出品します。



●状態：

9ヶ月ほど使用。使用頻度が多くなかったため比較的綺麗かと思います。充電ドック等付属品は全てついてます。

動作確認済み・消毒済み

●その他、注意事項：

こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。





USB有無種類:USB2.0

color:BLACK

コードタイプ:ワイヤレス

スクロールタイプ:2−WAY

ホイール有

マウスタイプ:MOUSE

読み取り方式:光学式



#Razer



種類···マウス



シリーズ···RazerViperUltimate

ケーブル···ワイヤレス(無線)