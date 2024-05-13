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MSI B350 TOMAHAWK
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商品の詳細
msiTOMAHAWKB350AMDSOCKETAM4マザーボード
全体的にエアダスターで清掃をしています。
取り外すまではBIOS、windows共に不具合無く正常に作動していましたが、相性問題もある為、認識しない、作動しない等のクレームはお受けできない事をご了承頂ける方のみご検討下さい。
商品の説明
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