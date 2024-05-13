msi B350 TOMAHAWK

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msiTOMAHAWKB350AMDSOCKETAM4マザーボード



全体的にエアダスターで清掃をしています。



取り外すまではBIOS、windows共に不具合無く正常に作動していましたが、相性問題もある為、認識しない、作動しない等のクレームはお受けできない事をご了承頂ける方のみご検討下さい。