cheertok エアマウス スマートリモコン - PC周辺機器

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cheertok エアマウス スマートリモコン
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￥2769税込
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商品の詳細
エアマウス、タッチパッド、レーザーポインター、ショートカット作成を組み合わせた、様々なデバイスのための4in1超小型スマートリモコンです！
iPadのページめくり等に使用可能です。
ジェスチャー対応表を最後の画像に載せています。
若干の箱つぶれがございます。
参考URL
https://www.makuake.com/project/cheertok/
以下商品説明です。
——————————————————————————-
製品名:cheertok
製品モデル:CHP02
寸法:76x38x10mm
重量:40グラム
材料:cnc
充電時間:1.5時間
バッテリー寿命:20日以上
バッテリー容量:200mah
入力電圧:4.2v
レーザー波長:650nm(明るい赤)
レーザーパワー:1MW
動作範囲:10m
Btバージョン:ble5.0
互換性:mac(2013以降)win8/10(ble付き)ipados13以上、android5以上
Cheertokはワンタッチですべてのスマートデバイスをワイヤレスで制御でき、ワイヤレスマウス、タッチパッド、レーザープレゼンター、ショートカットジェネレーターの機能を組み合わせます。そのユニバーサル互換性は、Mac、Windows、タブレット、スマートフォン、スマートテレビ、さらには車両画面をサポートします。画面の手の届く範囲に収まることなく、すべてをコントロールできます!
すべての優れたプレゼンターには、視聴者を引き付けるという重要な目標があります。プレゼンテーションを行うときに最後に欲しいのは、退屈で興味のない視聴者です!Cheertokを使用すると、心配する必要はありません。を内蔵レーザーポインター全員の注意を維持し、会議を活気に保ちながら、ポイントを明確にすることができます!
商品の説明
CheerTok タッチパッド エアマウス スマートリモコン 無線 オールインワン ワイヤレス 遠隔操作 iPhone iPad Mac スマホ
Cheerdots cheertokリモートオールインワンポケットタッチパッド、スマートデバイス用エアマウスプレス入力ショートカットスマートフォンリモコン
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