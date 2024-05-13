cheertok エアマウス スマートリモコン - PC周辺機器

商品の詳細

新品未使用品になります。即購入OKです。



エアマウス、タッチパッド、レーザーポインター、ショートカット作成を組み合わせた、様々なデバイスのための4in1超小型スマートリモコンです！



iPadのページめくり等に使用可能です。

ジェスチャー対応表を最後の画像に載せています。

若干の箱つぶれがございます。



参考URL

https://www.makuake.com/project/cheertok/



以下商品説明です。



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製品名:cheertok

製品モデル:CHP02

寸法:76x38x10mm

重量:40グラム

材料:cnc

充電時間:1.5時間

バッテリー寿命:20日以上

バッテリー容量:200mah

入力電圧:4.2v

レーザー波長:650nm(明るい赤)

レーザーパワー:1MW

動作範囲:10m

Btバージョン:ble5.0

互換性:mac(2013以降)win8/10(ble付き)ipados13以上、android5以上



Cheertokはワンタッチですべてのスマートデバイスをワイヤレスで制御でき、ワイヤレスマウス、タッチパッド、レーザープレゼンター、ショートカットジェネレーターの機能を組み合わせます。そのユニバーサル互換性は、Mac、Windows、タブレット、スマートフォン、スマートテレビ、さらには車両画面をサポートします。画面の手の届く範囲に収まることなく、すべてをコントロールできます!



すべての優れたプレゼンターには、視聴者を引き付けるという重要な目標があります。プレゼンテーションを行うときに最後に欲しいのは、退屈で興味のない視聴者です!Cheertokを使用すると、心配する必要はありません。を内蔵レーザーポインター全員の注意を維持し、会議を活気に保ちながら、ポイントを明確にすることができます!