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StarTech.com RS-232C ストレートケーブル 0.5m
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ご了承ください。
自宅管理品のため
ご理解いたたける方のみ購入お願いします。
環境負担を抑制するために簡易梱包させてもらいます。
1xDB9シリアル（オス）コネクタ
1xDB9シリアル（メス）コネクタ
EMI（電磁干渉）から守る高品質シールド
応力緩和機能対応DB9モールドコネクタ
518
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商品の説明
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