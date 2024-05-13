StarTech.com RS-232C ストレートケーブル 0.5m

商品の詳細

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基本的に箱(パッケージ)なしでの発送になります。

ご了承ください。



自宅管理品のため

ご理解いたたける方のみ購入お願いします。



環境負担を抑制するために簡易梱包させてもらいます。



1xDB9シリアル（オス）コネクタ

1xDB9シリアル（メス）コネクタ

EMI（電磁干渉）から守る高品質シールド

応力緩和機能対応DB9モールドコネクタ



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