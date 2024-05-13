  • StarTech.com RS-232C ストレートケーブル 0.5m
  • StarTech.com RS-232C ストレートケーブル 0.5m
  • StarTech.com RS-232C ストレートケーブル 0.5m
  • StarTech.com RS-232C ストレートケーブル 0.5m
  • StarTech.com RS-232C ストレートケーブル 0.5m
StarTech.com RS-232C ストレートケーブル 0.5m
  • 当日発送
  • 送料無料

StarTech.com RS-232C ストレートケーブル 0.5m

Nspoon

お気に入りブランド
クチコミ評価 5.467件）07
販売価格 ：

217税込

獲得ポイント ：
67ポイント

商品がカートに追加されました
StarTech.com RS-232C ストレートケーブル 0.5m
StarTech.com RS-232C ストレートケーブル 0.5m
販売価格：￥4,950 税込
お買い物を続けるカートへ進む

在庫あり

※ 商品のお届けについてはこちらよりご確認ください。

SHOPPING が販売、発送いたします。

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

  • ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

利用可

  • ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
    ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
    ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます♡

購入前にプロフィール、商品説明のご確認をお願いします。

基本的に箱(パッケージ)なしでの発送になります。
ご了承ください。

自宅管理品のため
ご理解いたたける方のみ購入お願いします。

環境負担を抑制するために簡易梱包させてもらいます。

1xDB9シリアル（オス）コネクタ
1xDB9シリアル（メス）コネクタ
EMI（電磁干渉）から守る高品質シールド
応力緩和機能対応DB9モールドコネクタ

518

商品の説明

StarTech.com RS-232C ストレートケーブル 0.5m
StarTech.com RS-232C ストレートケーブル 0.5m ブラック D-Sub 9ピン(オス) - D-Sub 9ピン(メス) MXT10050CMBK
StarTech.com RS-232C ストレートケーブル 0.5m
MXT106 4.5m RS232Cシリアルストレートケーブル 延長用 ミニD-Sub9ピン ...
StarTech.com RS-232C ストレートケーブル 0.5m
StarTech.com 7.6m RS232Cシリアルストレートケーブル 延長用 ミニD-Sub9ピン/DB9(オス/メス) MXT100_25
StarTech.com RS-232C ストレートケーブル 0.5m
Amazon.co.jp: DTECH RS232C シリアル ケーブル 0.5m ストレート ...
StarTech.com RS-232C ストレートケーブル 0.5m
Amazon.co.jp: DTECH RS232C シリアル ケーブル 0.5m ストレート ...
StarTech.com RS-232C ストレートケーブル 0.5m
Amazon.co.jp: DTECH RS232C シリアル ケーブル 0.5m ストレート ...
StarTech.com RS-232C ストレートケーブル 0.5m
シリアルRS232Cクロスケーブル/ヌルモデムケーブル 2m メス/メス ブラック
StarTech.com RS-232C ストレートケーブル 0.5m
DTECH RS232C シリアル ケーブル 0.5m ストレートケーブル D-Sub9 ピン メス - D-Sub9 ピン メス
StarTech.com RS-232C ストレートケーブル 0.5m
7.6m RS232Cシリアルストレート延長ケーブル ミニD-Sub オス/メス ...
StarTech.com RS-232C ストレートケーブル 0.5m
Amazon.co.jp: DTECH RS232C シリアル ケーブル 0.5m ストレート ...
StarTech.com RS-232C ストレートケーブル 0.5m
現在受注を停止している商品です］USB - RS232Cシリアル変換ケーブル ...
StarTech.com RS-232C ストレートケーブル 0.5m
DTECH RS232C シリアル クロス ケーブル 2m オス-オス データ転送 DB9 Cable RS232C 延長ケーブル
StarTech.com RS-232C ストレートケーブル 0.5m
たのめーる】サンワサプライ エコRS-232Cケーブル ストレート D ...
StarTech.com RS-232C ストレートケーブル 0.5m
KRS-403XF3K2 RS-232Cケーブル 1本 サンワサプライ 【通販サイトMonotaRO】
StarTech.com RS-232C ストレートケーブル 0.5m
1.8m RS232Cシリアルストレートケーブル ミニD-Sub(メス/メス) - DB9 ...

家電・スマホ・カメラ・PC/タブレット・PC周辺機器のデイリーランキング

このカテゴリのランキングをもっと見る

この商品を見ている人におすすめ