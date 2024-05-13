- 当日発送
- 送料無料
Kindle Scribe 64GB プレミアムペン付き 新品未使用品
- 販売価格 ：
-
￥19390税込
- 獲得ポイント ：
- 459ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
ネットワーク接続タイプ···Wi-Fiモデル
KindleScribeキンドルスクライブ64GB10.2インチディスプレイプレミアムペン付き
ディスプレイ
10.2インチAmazonディスプレイ、解像度300ppi、フォント最適化技術、16階調グレースケール
サイズ
196mmx230mmx5.8mm
重量
433g(本体のみ。実際のサイズと重量は、仕様や製造過程によって多少異なる場合があります)
システム要件
ワイヤレス接続対応、コンテンツのダウンロード時にPC不要
※メモのエクスポート機能はアマゾンジャパン合同会社が提供しています
容量
64GB
クラウド
Amazonのコンテンツはすべて無料でクラウドに保存可能
バッテリー
読書：1回の充電で最大12週間利用可能(明るさ設定13、ワイヤレス接続オフで1日30分使用した場合)
手書き機能：1回の充電で最大3週間利用可能(明るさ設定13、ワイヤレス接続オフで1日30分使用した場合)
ワイヤレス接続や明るさなどの設定によって利用できる時間は異なります
充電時間
PCからUSB経由での充電で約7時間。USB-C充電アダプター(9W)経由での充電で約2.5時間
wifi接続
802.11b、802.11g、または802.11n標準規格を使用した公共およびプライベートネットワークまたは無線LANスポット、パスワード認証によるWEP、WPAおよびWPA2セキュリティに対応
新品未使用品です。
商品の説明
Kindle Scribe キンドル スクライブ (64GB) 10.2インチディスプレイ Kindle史上初の手書き入力機能搭載 プレミアムペン付き + Kindle Unlimited（3ヵ月分。以降自動更新）
Kindle Scribe キンドル スクライブ (64GB) 10.2インチディスプレイ Kindle史上初の手書き入力機能搭載 プレミアムペン付き + Kindle Unlimited（3ヵ月分。以降自動更新）
Amazon Kindle Scribe 64GB プレミアムペン 新品未使用 | labiela.com
Amazon Kindle scribe 64GB プレミアムペン付き 【保障できる】 28050 ...
Kindle Scribe キンドル スクライブ (64GB) 10.2インチディスプレイ Kindle史上初の手書き入力機能搭載 プレミアムペン付き + Kindle Unlimited（3ヵ月分。以降自動更新）
良質 kindle scribe プレミアムペン付き 64GB 電子ブックリーダー ...
レンタル] Amazon Kindle Scribe キンドル スクライブ (64GB) 10.2 ...
Kindle Scribe キンドル スクライブ (64GB) 10.2インチディスプレイ Kindle史上初の手書き入力機能搭載 プレミアムペン付き + Kindle Unlimited（3ヵ月分。以降自動更新）
B09BRLNXJP Kindle Scribe (16GB) プレミアムペン付き [10.2インチ]
Amazon、読み書き一体型でスタイラスペン付きの10.2型モデル「Kindle ...
2023年最新】kindle scribe 64gbの人気アイテム - メルカリ
Kindle Scribe キンドル スクライブ (64GB) 10.2インチディスプレイ ...
Kindle Scribe キンドル スクライブ (64GB) 10.2インチディスプレイ ...
良質 kindle scribe プレミアムペン付き 64GB 電子ブックリーダー ...