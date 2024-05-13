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Kindle Scribe 64GB プレミアムペン付き 新品未使用品

キンドル

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Kindle Scribe 64GB プレミアムペン付き 新品未使用品
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商品の詳細

メモリ容量···64GB〜

ネットワーク接続タイプ···Wi-Fiモデル

KindleScribeキンドルスクライブ64GB10.2インチディスプレイプレミアムペン付き

ディスプレイ
10.2インチAmazonディスプレイ、解像度300ppi、フォント最適化技術、16階調グレースケール

サイズ
196mmx230mmx5.8mm

重量
433g(本体のみ。実際のサイズと重量は、仕様や製造過程によって多少異なる場合があります)

システム要件
ワイヤレス接続対応、コンテンツのダウンロード時にPC不要
※メモのエクスポート機能はアマゾンジャパン合同会社が提供しています

容量
64GB

クラウド
Amazonのコンテンツはすべて無料でクラウドに保存可能

バッテリー
読書：1回の充電で最大12週間利用可能(明るさ設定13、ワイヤレス接続オフで1日30分使用した場合)
手書き機能：1回の充電で最大3週間利用可能(明るさ設定13、ワイヤレス接続オフで1日30分使用した場合)
ワイヤレス接続や明るさなどの設定によって利用できる時間は異なります

充電時間
PCからUSB経由での充電で約7時間。USB-C充電アダプター(9W)経由での充電で約2.5時間

wifi接続
802.11b、802.11g、または802.11n標準規格を使用した公共およびプライベートネットワークまたは無線LANスポット、パスワード認証によるWEP、WPAおよびWPA2セキュリティに対応

新品未使用品です。

商品の説明

Kindle Scribe 64GB プレミアムペン付き 新品未使用品
Kindle Scribe キンドル スクライブ (64GB) 10.2インチディスプレイ Kindle史上初の手書き入力機能搭載 プレミアムペン付き + Kindle Unlimited（3ヵ月分。以降自動更新）

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