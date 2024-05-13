Kindle Scribe 64GB プレミアムペン付き 新品未使用品

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商品の詳細

メモリ容量···64GB〜



ネットワーク接続タイプ···Wi-Fiモデル



KindleScribeキンドルスクライブ64GB10.2インチディスプレイプレミアムペン付き



ディスプレイ

10.2インチAmazonディスプレイ、解像度300ppi、フォント最適化技術、16階調グレースケール



サイズ

196mmx230mmx5.8mm



重量

433g(本体のみ。実際のサイズと重量は、仕様や製造過程によって多少異なる場合があります)



システム要件

ワイヤレス接続対応、コンテンツのダウンロード時にPC不要

※メモのエクスポート機能はアマゾンジャパン合同会社が提供しています



容量

64GB



クラウド

Amazonのコンテンツはすべて無料でクラウドに保存可能



バッテリー

読書：1回の充電で最大12週間利用可能(明るさ設定13、ワイヤレス接続オフで1日30分使用した場合)

手書き機能：1回の充電で最大3週間利用可能(明るさ設定13、ワイヤレス接続オフで1日30分使用した場合)

ワイヤレス接続や明るさなどの設定によって利用できる時間は異なります



充電時間

PCからUSB経由での充電で約7時間。USB-C充電アダプター(9W)経由での充電で約2.5時間



wifi接続

802.11b、802.11g、または802.11n標準規格を使用した公共およびプライベートネットワークまたは無線LANスポット、パスワード認証によるWEP、WPAおよびWPA2セキュリティに対応



新品未使用品です。