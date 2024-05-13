カシオ　CASIO 電子辞書　EX-word ホワイト　白　中国語　英語

利用可

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

在庫あり

商品の詳細

大学生向けのカシオの電子辞書です。

純正カバー、箱、説明書付です。



英語辞典・国語辞典など本来ついている辞書のほか、別売の第二外国語(中国語)も購入しているため収録されています。

Wi-Fi対応機種です。



カバーと本体を同時に購入したため、カバーには汚れが付いていますが本体は綺麗な状態です。



即購入大歓迎です。





型番:XD-SX9800

参考購入価格:¥41,615