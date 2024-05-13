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カシオ CASIO 電子辞書 EX-word ホワイト 白 中国語 英語
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商品の詳細
純正カバー、箱、説明書付です。
英語辞典・国語辞典など本来ついている辞書のほか、別売の第二外国語(中国語)も購入しているため収録されています。
Wi-Fi対応機種です。
カバーと本体を同時に購入したため、カバーには汚れが付いていますが本体は綺麗な状態です。
即購入大歓迎です。
型番:XD-SX9800
参考購入価格:¥41,615
商品の説明
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