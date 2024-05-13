ducky one 2 mini 白 60％ゲーミングキーボード

商品の詳細

使用頻度低いため出品致します。

キースイッチはttcGoldenpinkとなります。

銀軸と比較して、押下圧が軽く、ステム付きなのでキー操作時のブレが殆どありません。



付属品等は全てございます。

不明な点が有りましたらお気軽にコメント下さい。