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ducky one 2 mini 白 60％ゲーミングキーボード
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商品の詳細
キースイッチはttcGoldenpinkとなります。
銀軸と比較して、押下圧が軽く、ステム付きなのでキー操作時のブレが殆どありません。
付属品等は全てございます。
不明な点が有りましたらお気軽にコメント下さい。
商品の説明
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