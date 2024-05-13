Nikkor 80-200mm 1:2.8

商品の詳細

NikonFマウントの大口径中望遠ズームレンズで、シャープな写りでプロにも定評のあったものです。



ボディ・レンズに目立った傷はありません。

操作系も正常です。

入手当初から、現状と同じく、レンズ内部に小さなカビが有りました。



風景や天体撮影などで使いましたが、

結像には全く影響ありませんでした。



\u003c付属品\u003e

レンズ本体

レンズキャップ(前1・後1)

レンズフード



マウント···ニコンFマウント系