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Nikkor 80-200mm 1:2.8
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商品の詳細
NikonFマウントの大口径中望遠ズームレンズで、シャープな写りでプロにも定評のあったものです。
ボディ・レンズに目立った傷はありません。
操作系も正常です。
入手当初から、現状と同じく、レンズ内部に小さなカビが有りました。
風景や天体撮影などで使いましたが、
結像には全く影響ありませんでした。
\u003c付属品\u003e
レンズ本体
レンズキャップ(前1・後1)
レンズフード
マウント···ニコンFマウント系
ボディ・レンズに目立った傷はありません。
操作系も正常です。
入手当初から、現状と同じく、レンズ内部に小さなカビが有りました。
風景や天体撮影などで使いましたが、
結像には全く影響ありませんでした。
\u003c付属品\u003e
レンズ本体
レンズキャップ(前1・後1)
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商品の説明
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