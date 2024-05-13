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Nikkor 80-200mm 1:2.8

ニコン

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Nikkor 80-200mm 1:2.8
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商品の詳細

NikonFマウントの大口径中望遠ズームレンズで、シャープな写りでプロにも定評のあったものです。

ボディ・レンズに目立った傷はありません。
操作系も正常です。
入手当初から、現状と同じく、レンズ内部に小さなカビが有りました。

風景や天体撮影などで使いましたが、
結像には全く影響ありませんでした。

\u003c付属品\u003e
レンズ本体
レンズキャップ(前1・後1)
レンズフード

マウント···ニコンFマウント系

商品の説明

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