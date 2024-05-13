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Leap Motion コントローラー LM-010

Yspoon

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Leap Motion コントローラー LM-010
Leap Motion コントローラー LM-010
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商品の詳細

LeapMotionコントローラーは、専用ソフトウエアと組み合わせることで、キーボードやマウスを使わずに指先や手の動きでコンピュータを操作可能なコントローラーです。ヨドバシカメラで新品購入しました。

VR／ARなどのコントローラーとして定番の機種ですが、自分はシンセサイザーやエフェクターを手の動きでコントロールする用途で使用していました。

■外観
元箱はやや変色しています。
本体は普通の中古品レベルですが、よく見ると小キズなどあります。目立つキズはありません。
ケーブルも同様に、小キズなどありますが目立つものはありません。

■付属品
元箱、本体、純正ケーブル（長さ違いで2種類）

PCに接続して動作確認できました。
転送データ量が多いので、USBハブを介さずにPC本体のポートに接続した方が安定します。

種類...その他

商品の説明

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