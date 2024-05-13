- 当日発送
- 送料無料
Leap Motion コントローラー LM-010
- 販売価格 ：
-
￥3000税込
- 獲得ポイント ：
- 59ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
VR／ARなどのコントローラーとして定番の機種ですが、自分はシンセサイザーやエフェクターを手の動きでコントロールする用途で使用していました。
■外観
元箱はやや変色しています。
本体は普通の中古品レベルですが、よく見ると小キズなどあります。目立つキズはありません。
ケーブルも同様に、小キズなどありますが目立つものはありません。
■付属品
元箱、本体、純正ケーブル（長さ違いで2種類）
PCに接続して動作確認できました。
転送データ量が多いので、USBハブを介さずにPC本体のポートに接続した方が安定します。
種類...その他
商品の説明
駿河屋 -<中古>LEAP MOTION 3Dモーションコントローラー [LM-010 ...
Amazon.co.jp: 【国内正規代理店品】 Leap Motion 小型モーション ...
駿河屋 -<中古>LEAP MOTION 3Dモーションコントローラー [LM-010](状態 ...
Leap Motion Controller LM-010 (Silver) + USB Cord | TESTED
Leap Motion LM-010 モーションコントローラー 値上げ atddetailing ...
Amazon.co.jp: 【国内正規代理店品】 Leap Motion 小型モーション ...
Leap Motion LM-010(入力装置)の新品/中古販売 | 1834522 | ReRe[リリ]
Leap Motion Controller LM-010 (Silver) New Open Box!
超特価激安 Leap Motion リープモーション dQcDT-m77906945916 ...
リープモーションコントローラー 【信頼】 51.0%OFF www.gold-and-wood.com
Amazon.co.jp: 【国内正規代理店品】 Leap Motion 小型モーション ...
送料無料定番 Leap Motion Controller VRヘッドセットマウント セット ...
Leap Motion 小型モーションコントローラー LM-010の通販 by genel's ...
リープモーション導入事例】群馬県立博物館に「埴輪スコープ」が誕生 ...
家電・スマホ・カメラ・PC/タブレット・PC周辺機器のデイリーランキング
-
-
-
2
Magic Keyboard
その他
￥10,120
-
3
AutoCAD LT 2012
その他
￥8,836
-
-