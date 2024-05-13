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PITAKA iPad Pro 12.9ケース MagEZ Case Pro
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￥4100税込
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商品の詳細
アマゾンで購入しましたが、
私には純正品のようなこだわりが感じられず残念ながら手放します。
使用期間は1日未満です。使用傷等もございません。
数時間しか試していないのでかなり綺麗だと思います。
以下商品仕様です。
「PITAKA」2022/2021iPadPro12.9インチケースワイヤレスのように充電可能MagEZCasePro
アラミド繊維ケース磁気吸着
マジックキーボードに対応
SmartKeyboardFolioに対応
MagEZChargingStand対応
専用充電チャージャー付属
1500D黒/グレーツイル柄
私には純正品のようなこだわりが感じられず残念ながら手放します。
使用期間は1日未満です。使用傷等もございません。
数時間しか試していないのでかなり綺麗だと思います。
以下商品仕様です。
「PITAKA」2022/2021iPadPro12.9インチケースワイヤレスのように充電可能MagEZCasePro
アラミド繊維ケース磁気吸着
マジックキーボードに対応
SmartKeyboardFolioに対応
MagEZChargingStand対応
専用充電チャージャー付属
1500D黒/グレーツイル柄
商品の説明
MagEZ Folio iPad Pro 2022/2021/2020/2018 & iPad Air 2020/2022用
【VGP 2023受賞】「PITAKA」2022/2021 iPad Pro 12.9インチ ケース ワイヤレスのように充電可能 MagEZ Case Pro アラミド繊維 磁気吸着 マジックキーボードに対応 Smart Keyboard Folioに対応 MagEZ Charging ...
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