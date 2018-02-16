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Dell ドッキングステーション TB16
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￥3163税込
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商品の詳細
240W(19.5V12.3A)のACアダプター付き
使用に伴う傷がありますが、動作確認済みです。
面倒なケーブルの抜き差しがケーブル1本でできるので作業効率をアップでき、Dellの対応製品であれば、本製品から電源ON/OFF可能です。
さらにtypecケーブル一本でディスプレイ出力とPCへの給電が可能です。公式の説明の通り、FHDなら最大3台、4Kなら２台のマルチディスプレイが可能です。
・HDMI端子x1
・Displayportx1
・D-subx1
・Mini Displayportx1
・USB2.0portx2
・USB3.0portx3
・Thunderbolt3（USB-C）port
・スピーカ出力（背面）x1
・コンボオーディオ（前面） x1
・ギガビットイーサネット
・7.4mmDC-IN電源入力
製品の詳細は公式ホームページをご確認お願い致します。
公式ホームページからの抜粋
インテルThunderbolt3テクノロジーを搭載するDellBusinessThunderboltDock-TB16（240Wアダプタ付き）は、パワーユーザーや従来のワークステーションのクライアント向けに設計された究極のドッキングステーションです。これを使用すると、最大3台のFHDディスプレイ、2台の4Kディスプレイ、または1台の5Kディスプレイに60Hzで接続できるようになります。最大40Gbpsのデータ転送により、ビデオ編集ファイルなどの大きなファイルの超高速転送が可能になります。
種類...USBハブ
使用に伴う傷がありますが、動作確認済みです。
面倒なケーブルの抜き差しがケーブル1本でできるので作業効率をアップでき、Dellの対応製品であれば、本製品から電源ON/OFF可能です。
さらにtypecケーブル一本でディスプレイ出力とPCへの給電が可能です。公式の説明の通り、FHDなら最大3台、4Kなら２台のマルチディスプレイが可能です。
・HDMI端子x1
・Displayportx1
・D-subx1
・Mini Displayportx1
・USB2.0portx2
・USB3.0portx3
・Thunderbolt3（USB-C）port
・スピーカ出力（背面）x1
・コンボオーディオ（前面） x1
・ギガビットイーサネット
・7.4mmDC-IN電源入力
製品の詳細は公式ホームページをご確認お願い致します。
公式ホームページからの抜粋
インテルThunderbolt3テクノロジーを搭載するDellBusinessThunderboltDock-TB16（240Wアダプタ付き）は、パワーユーザーや従来のワークステーションのクライアント向けに設計された究極のドッキングステーションです。これを使用すると、最大3台のFHDディスプレイ、2台の4Kディスプレイ、または1台の5Kディスプレイに60Hzで接続できるようになります。最大40Gbpsのデータ転送により、ビデオ編集ファイルなどの大きなファイルの超高速転送が可能になります。
種類...USBハブ
商品の説明
Dell Business Thunderbolt Dock TB16 240Wアダプター付き (更新済み)
Dell Business Thunderbolt Dock - TB16（240 Wアダプタ付き） | dell ...
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