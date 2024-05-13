- 当日発送
- 送料無料
NVIDIA GTX 1070 Founder's Edition
- 販売価格 ：
-
￥4664税込
- 獲得ポイント ：
- 112ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
2016年にSycomにてBTOPC購入、その後ライトなゲーム用に使っていました。
メーカー:nvidia/galax
◆状態
長期間使用していたため、埃等の汚れは見られます。ファンの写真をご確認ください。
数週間前にグラボ交換する直前まで、動作確認出来ています。
ペット・喫煙者共におりません。
マイニングも行っていません。
◆備考
質問等ございましたらコメント頂ければと思います。*〇〇で何FPS出ますか？などの質問には、使用環境に左右されるためお答え出来かねます。ご了承ください。
------------------------------
グラフィックボードモデル···GTX1070
種類···グラフィックボード
GPU/シリーズ名···GTX
商品の説明
GeForce® GTX 1070 Founders Edition 8G 主な特徴 | グラフィック ...
EVGA GeForce GTX 1070 8GB Founders Edition Graphics Card 08G-P4-6170-KR
PNY GeForce GTX 1070 - Founders Edition - graphics card - GF GTX 1070 - 8 GB GDDR5 - PCIe 3.0 x16 - DVI, HDMI, 3 x DisplayPort
GALAX GeForce GTX 1070 Founders Edition｜｜株式会社アユート PC ...
GeForce GTX 1070」レビュー。449ドルの「Founders Edition」は，GTX ...
ZOTAC GeForce GTX 1070 Founders Edition | ZOTAC NVIDIA ...
GeForce GTX 1070」レビュー。449ドルの「Founders Edition」は，GTX ...
GALAX GeForce GTX 1070 Founders Edition｜｜株式会社アユート PC ...
ELSA GeForce GTX 1070 8GB - 株式会社 エルザ ジャパン
NVIDIA GeForce GTX 1070 Founders Edition 8GB GDDR5 Graphics Card ...
Nvidia GeForce GTX 1070 (Founders Edition) Review | PCMag
ZOTAC GeForce GTX 1070 Founders Edition ZT-P10700A-10P [並行輸入品]
GALAX GeForce® GTX 1070 Founders Edition - GeForce® GTX 10 Series ...
Amazon | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti – FE Founder 's Edition ...
家電・スマホ・カメラ・PC/タブレット・PCパーツのデイリーランキング
-
-
-
-
3
G-DRIVE ３TB HDD
PC周辺機器
￥2,590
-
-