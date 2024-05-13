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NVIDIA GTX 1070 Founder's Edition

エヌビディア

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NVIDIA GTX 1070 Founder's Edition
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商品の詳細

◆概要
2016年にSycomにてBTOPC購入、その後ライトなゲーム用に使っていました。
メーカー:nvidia/galax

◆状態
長期間使用していたため、埃等の汚れは見られます。ファンの写真をご確認ください。
数週間前にグラボ交換する直前まで、動作確認出来ています。
ペット・喫煙者共におりません。
マイニングも行っていません。

◆備考
質問等ございましたらコメント頂ければと思います。*〇〇で何FPS出ますか？などの質問には、使用環境に左右されるためお答え出来かねます。ご了承ください。

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グラフィックボードモデル···GTX1070
種類···グラフィックボード
GPU/シリーズ名···GTX

商品の説明

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