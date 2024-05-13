NVIDIA GTX 1070 Founder's Edition

商品の詳細

◆概要

2016年にSycomにてBTOPC購入、その後ライトなゲーム用に使っていました。

メーカー:nvidia/galax



◆状態

長期間使用していたため、埃等の汚れは見られます。ファンの写真をご確認ください。

数週間前にグラボ交換する直前まで、動作確認出来ています。

ペット・喫煙者共におりません。

マイニングも行っていません。



◆備考

質問等ございましたらコメント頂ければと思います。*〇〇で何FPS出ますか？などの質問には、使用環境に左右されるためお答え出来かねます。ご了承ください。



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グラフィックボードモデル···GTX1070

種類···グラフィックボード

GPU/シリーズ名···GTX