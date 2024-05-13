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【未使用】IODATA 外付けHDD 1.5TB HDCS-U1.5R

アイオーデータ

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商品の詳細

開封済みですが、本体・付属品ともに未使用です。
一式揃っています。

セット内容：本体
USB2.0/1.1ケーブルA-B(1m)、ACアダプター
サポートソフト（CD-ROM）
取扱説明書、保証書(無記入)

発送はゆうパックでプチプチ包装するだけです。

商品の説明

【未使用】IODATA 外付けHDD 1.5TB HDCS-U1.5R
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