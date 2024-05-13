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【未使用】IODATA 外付けHDD 1.5TB HDCS-U1.5R
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￥2405税込
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商品の詳細
開封済みですが、本体・付属品ともに未使用です。
一式揃っています。
セット内容：本体
USB2.0/1.1ケーブルA-B(1m)、ACアダプター
サポートソフト（CD-ROM）
取扱説明書、保証書(無記入)
発送はゆうパックでプチプチ包装するだけです。
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セット内容：本体
USB2.0/1.1ケーブルA-B(1m)、ACアダプター
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商品の説明
HDCS-URシリーズ 仕様 | 外付けHDD | IODATA アイ・オー・データ機器
HDCS-Uシリーズ | 据え置きHDD | IODATA アイ・オー・データ機器
HDCS-Uシリーズ | 据え置きHDD | IODATA アイ・オー・データ機器
【未使用】IODATA 外付けHDD 1.5TB HDCS-U1.5R | フリマアプリ ラクマ
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【未使用】IODATA 外付けHDD 1.5TB HDCS-U1.5
HDCS-Uシリーズ | 据え置きHDD | IODATA アイ・オー・データ機器
HDCS-Uシリーズ | 据え置きHDD | IODATA アイ・オー・データ機器
HDCS-Uシリーズ 仕様 | 外付けHDD | IODATA アイ・オー・データ機器
HDCS-URシリーズ 仕様 | 外付けHDD | IODATA アイ・オー・データ機器
HDCS-URシリーズ 仕様 | 外付けHDD | IODATA アイ・オー・データ機器
HDCR-Uシリーズ 仕様 | 外付けHDD | IODATA アイ・オー・データ機器
HDCS-URシリーズ 仕様 | 外付けHDD | IODATA アイ・オー・データ機器
HDCS-Uシリーズ | 据え置きHDD | IODATA アイ・オー・データ機器