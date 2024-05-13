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お盆特価　128GB(32GB×4枚) DDR4-2666V

Qspoon

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商品の詳細

こちらは稼働していたサーバーから取り外した品です。

2枚購入も可能です、コンメトしてください。

SKhynix32GB2Rx4PC4-2666v
4枚計128GB
DDR4ECCREGISTEREDメモリ

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ご了承のうえご購入お願いいたします。

商品の説明

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