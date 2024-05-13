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お盆特価 128GB(32GB×4枚) DDR4-2666V
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￥8400税込
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商品の詳細
こちらは稼働していたサーバーから取り外した品です。
2枚購入も可能です、コンメトしてください。
SKhynix32GB2Rx4PC4-2666v
4枚計128GB
DDR4ECCREGISTEREDメモリ
相性等の質問にはお応え出来ません。
ご了承のうえご購入お願いいたします。
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SKhynix32GB2Rx4PC4-2666v
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商品の説明
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