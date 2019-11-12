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Valve index用 ベースステーション2.0 2個セット
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￥19320税込
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商品の詳細
valveindexに付属するベースステーション2.0の2個セットです
付属のACアダプタと信号線もつきます。
ポールに挟んで取り付ける雲台x1はおまけです。
付属のACアダプタと信号線もつきます。
ポールに挟んで取り付ける雲台x1はおまけです。
商品の説明
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