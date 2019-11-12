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Valve index用 ベースステーション2.0 2個セット
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Valve index用 ベースステーション2.0 2個セット

Fspoon

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Valve index用 ベースステーション2.0 2個セット
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商品の詳細

valveindexに付属するベースステーション2.0の2個セットです
付属のACアダプタと信号線もつきます。

ポールに挟んで取り付ける雲台x1はおまけです。

商品の説明

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