Palit StormX GTX 1650 Super 4GB

利用可

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

在庫あり

商品の詳細

PalitStormXGTX1650Super4GBです。



中古で購入しましたが使用しないため出品します。

箱に多少の破れあり。



購入時に動作確認済みとのことですがノークレームノーリターンでお願い致します。



最終値下げです！



#グラボ

#グラフィックボード

#ゲーミングpc

#PalitStormX

#GTX1650