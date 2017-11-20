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BBKテクノロジーズ　ラチェット式超軽量フレアツール　700-RPA
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BBKテクノロジーズ　ラチェット式超軽量フレアツール　700-RPA

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BBKテクノロジーズ　ラチェット式超軽量フレアツール　700-RPA
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商品の詳細

フレアツール

仕様】●メーカー:BBKテクノロジーズ　●型番:700RPA　●商品名:超軽量フレアツール　●ラチェット式　●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)　●フレア角度(°):45フレア　●適合サイズ:1/4、3/8、1/2、5/8(4穴)　●重量(g):995

●メーカー:BBKテクノロジーズ
●型番:700-RPA
●商品名:超軽量フレアツール
●ラチェット式
●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
●フレア角度(°):45フレア
●適合サイズ:1/4、3/8、1/2、5/8(4穴)
●重量(g):995

商品の説明

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