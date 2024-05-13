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MSI GEFORCE RTX 2060 VENTUS 12G OC
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￥14265税込
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商品の詳細
MSIGEFORCERTX2060VENTUS12GOC
#Micro−StarInt’l
#MSI
種類...グラフィックボード
メモリ容量...128GB
GPU/シリーズ名...RTX
人気グラフィックボードモデル...RTX2060
#Micro−StarInt’l
#MSI
種類...グラフィックボード
メモリ容量...128GB
GPU/シリーズ名...RTX
人気グラフィックボードモデル...RTX2060
商品の説明
MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 12G OC グラフィックスボード VD7937 ブラック
GeForce RTX™ 2060 VENTUS 12G OC
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