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MSI GEFORCE RTX 2060 VENTUS 12G OC

エムエスアイ

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MSI GEFORCE RTX 2060 VENTUS 12G OC
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商品の詳細

MSIGEFORCERTX2060VENTUS12GOC

#Micro−StarInt’l
#MSI


種類...グラフィックボード

メモリ容量...128GB

GPU/シリーズ名...RTX

人気グラフィックボードモデル...RTX2060

商品の説明

MSI GEFORCE RTX 2060 VENTUS 12G OC
MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 12G OC グラフィックスボード VD7937 ブラック
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