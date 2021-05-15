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Anker PowerConf C300【WEBカメラ】 AI機能 フル HD
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￥2432税込
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商品の詳細
超高速オートフォーカス：AI機能により約0.35秒で被写体に自動でピントを合わせ。最大115°の広角レンズ。
4Kのものを試してみたくてBRIOULTRAHDPROを購入しましたが、ZOOMやmeet、teamsなどオンライン会議用のツールでは差を感じれませんでした。オートフォーカスや暗所性能もC300の方がよく、たいへんコスパのいいWEBカメラだと思います。
目立つ傷はなく、動作も良好です。
元箱・取説、Type-C\u0026Type-CUSBケーブル、USB-C⇒USB-A変換プラグ、未使用のプライバシーシールドが付属します。
種類...WEBカメラ
ケーブル...有線
商品の説明
Anker PowerConf C300 ウェブカメラ AI機能搭載 フル HD モーショントラッキング 高速オートフォーカス 1080p ノイズリダクション オートゲインコントロール 画角調整機能 プライバシーカバー Zoom認証
Anker PowerConf C302 ウェブカメラ AI機能搭載 2K 高速オートフォーカス オートフレーム ノイズリダクション オートゲインコントロール プライバシーシールド 輝度自動調節機能
Anker PowerConf C300 – Anker Japan 公式サイト
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