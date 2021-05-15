Anker PowerConf C300【WEBカメラ】 AI機能 フル HD

商品の詳細

フルHDの高画質、HDR対応。逆光や暗い環境でも細部まで明瞭に撮影することが可能。AI機能によって「モーショントラッキング（自動追尾機能）」や「オートフレーム（自動画角調整）」が可能。

超高速オートフォーカス：AI機能により約0.35秒で被写体に自動でピントを合わせ。最大115°の広角レンズ。



4Kのものを試してみたくてBRIOULTRAHDPROを購入しましたが、ZOOMやmeet、teamsなどオンライン会議用のツールでは差を感じれませんでした。オートフォーカスや暗所性能もC300の方がよく、たいへんコスパのいいWEBカメラだと思います。



目立つ傷はなく、動作も良好です。

元箱・取説、Type-C\u0026Type-CUSBケーブル、USB-C⇒USB-A変換プラグ、未使用のプライバシーシールドが付属します。



種類...WEBカメラ

ケーブル...有線