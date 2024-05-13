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MSI GTX 1660 SUPER AERO FF15ベンチマーク済み
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商品の詳細
GeForceGTX1660SUPERAEROITXOC
FF15ベンチマーク1920標準画質
得点7922
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得点7922
商品の説明
MSI GTX 1660 SUPER AERO FF15ベンチマーク済み-
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