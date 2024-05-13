【美品】CASIO カシオ 電子辞書エクスワード XD-G9800 大学生モデル

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カシオ

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商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます♪

【商品状態】
目立った汚れ等なく綺麗な状態です。

【付属品】
本体、タッチペン
※電池は付属しません。

【商品内容】
●英語力を総合的に高める充実のコンテンツを収録。
TOEICTEST、TOEFLTEST対策や、ビジネス英語、論文作成など、幅広い用途に対応します。

●英語辞典21冊、英会話コンテンツ２６個を含む150コンテンツ搭載です。

XD-G9800-WE［エクスワードXD-G9800英語モデルホワイト］
ブランド：CASIOEX-word
モデル：外国語
対応外国語：英語
検定対策：TOEIC対策TOEFL対策
色：ホワイト系

商品の説明

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