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【美品】CASIO カシオ 電子辞書エクスワード XD-G9800 大学生モデル
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￥2800税込
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商品の詳細
ご覧いただきありがとうございます♪
【商品状態】
目立った汚れ等なく綺麗な状態です。
【付属品】
本体、タッチペン
※電池は付属しません。
【商品内容】
●英語力を総合的に高める充実のコンテンツを収録。
TOEICTEST、TOEFLTEST対策や、ビジネス英語、論文作成など、幅広い用途に対応します。
●英語辞典21冊、英会話コンテンツ２６個を含む150コンテンツ搭載です。
XD-G9800-WE［エクスワードXD-G9800英語モデルホワイト］
ブランド：CASIOEX-word
モデル：外国語
対応外国語：英語
検定対策：TOEIC対策TOEFL対策
色：ホワイト系
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XD-G9800-WE［エクスワードXD-G9800英語モデルホワイト］
ブランド：CASIOEX-word
モデル：外国語
対応外国語：英語
検定対策：TOEIC対策TOEFL対策
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商品の説明
【美品】CASIO カシオ 電子辞書エクスワード XD-G9800 大学生モデル
【美品】CASIO カシオ 電子辞書エクスワード XD-G9800 大学生モデル
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