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新品 SONY E 55-210mm F4.5-6.3 OSS Eレンズ
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商品の詳細
SONYE55-210mmF4.5-6.3OSSミラーレスレンズ シルバー
軽量でコンパクトながら
手ブレ補正機能を搭載した
中望遠82.5mmから望遠315mm（35mm換算）
相当までの撮影領域を幅広くカバー
AF動作も素早くスムーズ
付属品
・レンズ本体
・フロントキャップ
・リアキャップ
・レンズ
【対応機種】
NEX-3/NEX-5/NEX-C3/NEX-F3/NEX-3N
NEX-5R/NEX-5T/NEX-6/NEX-7
α5000/α5100/α6000/α6100
α6300/α6400/α6500
商品の説明
ソニー / 標準ズームレンズ / APS-C / E 55-210mm F4.5-6.3 OSS / デジタル一眼カメラα[Eマウント]用 純正レンズ / SEL55210 BQ
ソニー / 標準ズームレンズ / APS-C / E 55-210mm F4.5-6.3 OSS / デジタル一眼カメラα[Eマウント]用 純正レンズ / SEL55210 BQ
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