新品　ECE5101 ECE5331 ワイヤレス送受信器のセット

商品の詳細

未使用新品の未開封です。

パナソニック｜Panasonic

小電力型ワイヤレス接点出力受信器（1出力用）



ECE5101



小電力型ワイヤレススイッチ発信器



ECE5331



シャッターの自動制御をしようと購入しました。

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