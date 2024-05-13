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CANON　PIXUS TS3330 ブラック

Aspoon

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CANON　PIXUS TS3330 ブラック
CANON　PIXUS TS3330 ブラック
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2年ほど前に購入しました。
新品未開封です。

外箱にシールを剥がした跡あります。
写真3・4枚目

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