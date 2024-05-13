Razer Base Station V2 Chroma

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商品の詳細

レイザーヘッドセットスタンドヘッドホンスタンド



ヘッドセットを使用しなくなり、今回出品致しました。

製品自体には傷や動作不良等はないですが、箱に多少の傷がございます。

何卒よろしくお願いします！